Наш садовый питомник районированных саженцев в Клину, имеет многолетнюю историю работы. Все наши саженцы адаптированы к суровым погодным условиям северных регионов России и зимуют под открытым небом. Это дает гарантию зимостойкости наших саженцев. С наступлением дачного сезона, все владельцы загородных домов готовятся к высадке различных растений. Однако, помимо исключительно эстетической функции, Ваши посадки должны давать богатый урожай. Для этого, используйте только здоровые саженцы. Кроме того, нужно умело сочетать на участке ранние сорта, с более поздними, ведь все деревья обладают неповторимыми свойствами. В нашем центре саженцев возможно купить разнообразные культуры, идеально подходящие к климату Московской области.Саженцы яблони Саженцы груши Саженцы вишни Саженцы черешни Саженцы сливы Саженцы многосортовой яблони Саженцы абрикоса Саженцы алычи Саженцы крыжовника Саженцы смородины Саженцы жимолости Саженцы ежевики Саженцы облепихи Саженцы малины Саженцы винограда Саженцы клубники и земляники Саженцы голубики Саженцы роз Саженцы плодовых деревьев и кустарников Гибриды плодовых деревьев и кустарников Cаженцы ореха Саженцы клюквы Саженцы гортензии Саженцы сирени Саженцы хвойных растений Саженцы пионов Саженцы декоративных растений Саженцы многолетних цветов Почвопокровники
Ассортимент предложений очень широк и включает: яблони разного срока созревания. Летние, осенние и зимние. Это одно из самых распространенных плодовых деревьев. Помимо классических, имеются и компактные колонновидные; груши различных сортов, включая лучших представителей Дюшес, Чижовская и Лада. Так же мы предлагаем грамотно подобранные и крепкие саженцы вишни, которые подарят обильные урожаи. Благодаря неприхотливости и великолепной отдаче - это одно из наиболее востребованных деревьев. Редко можно встретить сад, где Вы не увидите данной красавицы; Слива дает вкусные и полезные плоды, содержащие великое множество витаминов и хороши как свежими, так и в качестве основы компотов. Наш питомник занимается разведением плодовых и декоративных кустарников. Более 500 наименований на любой вкус: малина, смородина, крыжовник, клубника, голубика, актинидия, спирея, лапчатник, айва, магония, сумах, ивы и цветы. Найдутся популярные ремонтантные, самоопыляемые виды и высокоурожайные гибриды. Наши кустарники, равно как и деревья- здоровые и выносливые. Мы всегда поделимся с клиентом нужной информацией и советами. У нас работают только опытные специалисты. С их помощью удастся выбрать именно то, что оптимально подойдет для ваших условий и целей. Таким образом, покупая нашу продукцию, вы делаете правильный выбор в пользу заботливо выращенных и полностью готовых для взрослой жизни, растений. Большой выбор растений и низкие цены, это отличное сочетание для наших покупателей. Так же мы сотрудничаем с лучшими Российскими питомниками. Все статьи написаны лично мной. Копирование и распространение без ссылки на этот сайт будут преследоваться по закону. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 4 от 18.12.2006 No 230-Федерального закона.